Piyasalarda ''23 Haziran'' depremi ! Doların ateşi düşmüyor

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından sert yükselen dolar/TL yeni güne de artışla başladı.

Dün 6,20'ye kadar yükselen dolar/TL günü 6,15'te tamamladı. Kur bu sabah 6,16 civarında işlem görüyor.

Yıl başından bu yana TL'nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 14'ü aştı. Lira böylece sene başından beri Arjantin Pesosu'ndan sonra en çok değer kaybeden 2. gelişen ülke para birimi oldu.

İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararı kur hareketindeki en önemli faktör olurken ABD ile S-400 konusundaki gelişmeler ve jeopolitik riskler de piyasalarda yakından izleniyor.

Euro/TL de 6,89 liradan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında yarından itibaren hareketlenecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Uzmanlar, ticaret savaşı endişelerinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığını, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Yurt içinde, bugün Hazine nakit bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyatları ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydeden uzmanlar, dolar/TL'de 6,22'nin direnç olarak öne çıktığını söyledi.