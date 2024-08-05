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Piyasalarda büyük panik: Korku endeksi 4 yılın zirvesine yükseldi

Piyasalarda büyük panik: Korku endeksi 4 yılın zirvesine yükseldi
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ABD'de resesyon endişeleriyle birlikte S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve ''korku endeksi'' olarak da bilinen VIX endeksi 51.01 ile 4 yılın zirvesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması sonrasında geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de endeks vadeli kontratlarda da yüzde 4'ü aşan düşüşler görüldü.

Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 2'yi aştı. Nikkei 225 endeksi yalnızca son iki işlem gününde yüzde 17,5 değer kaybederken, bu yıl 11 Temmuz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 25 oldu.

Böylece ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 51,01 ile 4 yılın zirvesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Etiketler abd endeks korku endeksi piyasa
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