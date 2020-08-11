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  3. 11 Ağustos 2020 14:09

Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik: Türk Lirası'ndan kaçış var!

Dolar ve euro kuruyla birlikte altın fiyatlarında özellikle geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı yükselişlerle birlikte TL'deki sert değer kaybıyla TL'den yabancı paraya kaçışın hızlandığı görüldü.

Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik: Türk Lirası'ndan kaçış var!
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, son dönemde TL’den kaçışın olağan dışı şekilde hızlandığını ortaya koyuyor.

Bankalardaki yabancı para mevduatlar, 27 Temmuz-6 Ağustos döneminde de 9,4 milyar dolar artışla 243,9 milyar dolara ulaştı. Bayram tatili sonrasındaki 3 iş gününde yabancı para mevduattaki artış 6,4 milyar dolar oldu.

Gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki artış 27 Temmuz-6 Ağustos döneminde 7,4 milyar dolar oldu. Şirketler ise bu dönemde yabancı para mevduatlarını 2 milyar dolar artırdı.

Yabancı para mevduatlardaki artışta, altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş de etkili oldu.

TL MEVDUATLARDA SERT DÜŞÜŞ

27 Temmuz-6 Ağustos döneminde TL mevduatlar ise 42 milyar TL azaldı.

TL satıp yabancı para almak, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinde etkili oluyor. Mevduat faizlerinin enflasyon oranının çok altında olması da birikimleri olan yurttaşları ve şirketleri, TL yerine dövizde kalmaya itiyor.

Sözcü

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