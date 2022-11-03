Piyasalarda FED fırtınası! Dolar, euro ve altın fiyatları sert dalgalandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası piyasalar sert dalgalandı. Bugün ise yurt içinde ise gözler enflasyon rakamlarında olacak. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığa yükseltti.

Böylece Fed, üst üste dördüncü kez faizi 75 baz puan ve mart-kasım döneminde toplamda 375 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu.

Fed faizi, Ocak 2008’den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

ALTIN, EURO, PETROL, BORSALAR DALGALANDI

Oybirliğiyle alınan kararın ardından ABD borsalarında ve Euro/dolar paritesi yükselişe geçerken, dolar endeksinde ve ABD Hazine tahvil faizlerinde düşüş görüldü.

Karar öncesinde yüzde 4,08 seviyesini gören ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi, karar sonrasında yüzde 3,96’ya kadar geriledi.

Ons altın fiyatı karar sonrasında 1649 dolardan 1665 dolara kadar yükseldi. Gram altın da 987 TL’den 995 TL’ye yükseldi.

Kripto para piyasasında da faiz kararı sonrasında yükseliş görüldü. Bitcoin fiyatı 20 bin 687 doları gördü.

Brent petrol de 96 doların üzerine çıktı.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor. 19 ekonomistin katıldığı ankete göre, ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Enflasyon tahminlerine göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51’e yükseleceği hesaplanıyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

18,29 TL'den başlayan Euro 18,33 TL'den,

21,22 TL'den başlayan Sterlin 21,31 TL'den,

12,58 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,64 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, doların satış fiyatı 18,6281 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2965 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.635 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.637 Dolar'dan,

979 TL'den başlayan Gram altın 980 TL'den,

1.574 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.576 TL'den,

6.478 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.587 TL'den,

11,54 TL'den başlayan Gümüş ise 11.60 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 20.181 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.362 Dolar'dan,

1.512 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.554 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 95,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,77 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.