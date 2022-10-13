Piyasalarda fırtına öncesi sessizlik! Dolar ve altın kritik seviyede

Piyasaların gözü ABD eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından gözler artık eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon verileri para politikasının seyri açısından önem taşıyor. ABD enflasyon verisi bugün saat 15:30’da açıklanacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?

ABD’de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2’lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3’ten yüzde 6,5’e yükselmesi öngörülüyor. Öte yandan, yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu veri geçen hafta 219 bin kişi ile beklentileri aşmıştı.

Analistler, ABD’de iş gücü piyasasının Fed’in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.



İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,55 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,01 TL'den başlayan Euro 18,04 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Sterlin 20,59 TL'den,

12,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,66 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6134 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1064 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.673 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.671 Dolar'dan,

998 TL'den başlayan Gram altın 999 TL'den,

1.605 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.606 TL'den,

6.606 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.609 TL'den,

11,36 TL'den başlayan Gümüş ise 11.37 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.160 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.999 Dolar'dan,

1.298 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.277 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,46 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,02 Dolar'dan işlem görüyor.

TCMB'NİN FAİZİ TEK HANEYE ÇEKMESİ BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kabine toplantısı sonrası, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar ve yüzde 7.5 faiz ile kullandırılacaktır" dedi.

Piyasalar kredileri döviz talebi yaratma ihtimali nedeniyle takip ediyor. KGF'nin ilk bölümü net ihracat odağı ile çıktığı için bu endişe gerçekleşmemişti. Esnaf kredilerinde de benzer seyir oluşup oluşmayacağı önümüzdeki yıl izlenecek. Son dönemde net ihracat odağı dışında kalan kredilerde dış dışlanmış durumda.

TL YÜZDE 3.5 DEĞER KAYBETTİ

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor.

Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti. Bu kapsamda bu hafta TBMM'de görüşmeleri başlayacak torba tasarıda da benzer yönde bir çok adım bulunuyor.