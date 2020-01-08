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  3. 08 Ocak 2020 08:18

Piyasalarda İran depremi ! Altın fırladı, dolar 6 lirayı zorluyor

İran'ın ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesiyle birlikte piyasalar hareketlendi. Gram altının fiyatı 309 liraya yükseldi. Dolar/TL 5.97 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Piyasalarda İran depremi ! Altın fırladı, dolar 6 lirayı zorluyor
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Altın fiyatları hızlı yükseliş göstermeye başladı. ABD ve İran arasındaki gerilimin boyut değiştirmesi gram altını 309.7 liraya kadar yükseltti. 

İran, ABD'nin Irak'taki iki üssüne füze saldırısı gerçekleştirdi. ABD ve Irak tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Ancak bu durum gerilimin yükselmesine ve ABD'nin de karşılık verebilmesi ihtimaline yönelik piyasalarda endişeye neden oldu. Gram altın fiyatları saldırı haberiyle birlikte 309.7 liraya yükseldi. Petrol ise 71 dolar seviyesini gördükten sonra tekrar 70 doların altına geriledi. Dolar ve euro tarafında ise sakin seyir sürüyor. Dolar 5.9663 lira seviyesinde bulunurken, euro ise 6.6577 lira seviyesinde işlem görüyor.

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