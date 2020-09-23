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  3. 23 Eylül 2020 12:36

Piyasalarda kırmızı alarm! Dolar 8 TL'ye koşuyor!

Piyasalar yeni güne de yükselişle başlarken, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki hızlı değer kaybı büyüyor. İşte dolar, euro, sterlin ve altında son rakamlar

Piyasalarda kırmızı alarm! Dolar 8 TL'ye koşuyor!
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Küresel piyasalar, artan corona virüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı.

Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar/TL 7,67 TL'den, Euro/TL 8,99 TL'den, Sterlin/TL ise 9,77 TL'den işlem görüyor.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan Gram altın 466 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3.114 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.887 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

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