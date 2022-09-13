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Piyasalarda kritik gün! Dolar rekora koşuyor

Piyasalarda kritik gün! Dolar rekora koşuyor

Dolar kuru zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. Bugün piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde olacak. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün yurtiçinde temmuz ayı ödemeler dengesi verileri takip edilirken, cari açığın aylık 4 milyar 10 milyon dolarla 3.7 milyar dolarlık beklentiyi aşması piyasalarda önemli bir etki yaratmadı.

Bugün ise piyasaların odağında saat 15.30'da açıklanacak ABD ağustos ayı enflasyon verileri olacak. Piyasa beklentisi temmuz ayında yüzde 8.5 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 8.1'e gerilemesi yönünde.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,24 TL'den, 
18,39 TL'den başlayan Euro 18,55 TL'den, 
21,19 TL'den başlayan Sterlin ise 21,38 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,23 lira, euronun satış fiyatı ise 18,45 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

1.724 dolardan başlayan Ons altın 1.727 dolar'dan, 
1.010 TL'den başlayan Gram altın 1.013 TL'den,
1.625 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.629 TL'den, 
6.687 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.701 TL'den, 
11,44 TL'den başlayan Gümüş ise 11,64 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise
güne 21.721 dolardan başlayan Bitcoin 22.426 Dolar'dan, 
1.726 dolardan başlayan Ethereum ise 1.723 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 91,52 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,97 dolar'dan işlem görüyor. 

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