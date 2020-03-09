Piyasalarda son 7 yılın rekoru kırıldı! Dolar, euro ve altında son rakamlar

Geride bıraktığımız hafta Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6,07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bugün 6,10'un üzerine tırmandı.

Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL, 6,20 seviyelerini test ettikten sonra 6,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,96 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

BORSADA YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE KAYIP



Küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, Borsa İstanbul'da da etkisini gösteriyor. Açılışını 3 bin puan düşüşle yapan BIST, yüzde 3'ün üzerinde kayıpla işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, 105 bin puana kadar geriledi.

Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bir basın duyurusu yaptı. yeni düzenleme ile birlikte, tüketici kredileri büyüme oranı yıllık yüzde 15'in üzerinde olan bankalar TCMB'nin bu alandaki teşviğinden faydalanamayacak.

Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30'a yakın geriledi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen uzmanlar, 6,20'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, corona virüsün yayılması, hisse senetlerindeki sert düşüşler ve para politikalarının daha da gevşetileceği beklentileri ile ons başına 1,700 dolar seviyesinin üstünü gördükten sonra geri çekildi.

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.

Çin'in ticaret verilerinin beklentinin çok altında gelerek ocak şubat ayında ihracatın yüzde 17 düşmesi, İtalya'da nüfusun dörtte birinin karantinada olması ve hisse senedi piyasalarındaki sert inişiyle birlikte güvenli limanlara toplu bir kaçışın olduğunu söyleyen uzmanlar yen ve altına dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk gerilemenin piyasada deflasyonist şok algısı yarattığı belirtilirken Japon Yeni, dolar karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadelileri de yüzde 1.5 üzerinde yükseldi. 1703 dolara çıkan spot altın daha sonra 1670 dolar altına geriledi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın şu dakikalarda 331,2 lira seviyelerinde yer alıyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 541lira, Cumhuriyet altını da 2,221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 doların üzerini görmesinin ardındaşu dakikalarda 1.669 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.

Fed'in geçen hafta acil faiz indirimine gitmesine karşın, gevşemenin daha da süreceğine ilişkin beklentiler var ve bu da altın gibi faiz ödemesi olmayan yatırım araçlarını destekliyor. Buna ek olarak, yatırımcılar perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika toplantısını da yakından izleyecek.

Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.