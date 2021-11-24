Piyasalarda tansiyon düşmüyor: Dolar, euro ve altın yine hareketlendi

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükselişini sürdüren dolar/TL 13.50'yi, euro/TL ise 15.20 seviyesini gördü. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından rekor kıran dolar 13.50 TL seviyesini gördü. Euro ise 15 TL seviyesini aştı. Türk lirası salı günü yüzde 18 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 12.28 TL'den, Euro 13,77 TL'den, Sterlin ise 16,40 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.789 dolar olan altında, gram altın 696/703, çeyrek altın 1.128/1.150, Cumhuriyet altını ise 4.629/4.686 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,23 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 665 dolardan, Ethereum ise 4 bin 286 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."