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Piyasalarda yangın var: Dolar, euro, altın hepsi uçtu!

Piyasalarda yangın var: Dolar, euro, altın hepsi uçtu!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından rekor üstüne rekor kıran dolar 9,07 seviyesini aştı. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum...

Üst üste 3 gündür her gün tarihi seviyelerini yükselten Dolar/TL, 9.07 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

Saat 15.00 itibariyle Dolar 9.07 liradan, Euro 10.49 liradan, Sterlin ise 12.35 liradan işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,0403 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,68 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.775 dolar olan altında, gram altın 512/517, çeyrek altın 831/849, Cumhuriyet altını ise 3.421/3.457 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 55 bin 137 dolardan, Ethereum ise 3 bin 465 dolardan fiyatlanıyor.

9 lirayı aşan dolar için ''21 Ekim'' uyarısı9 lirayı aşan dolar için ''21 Ekim'' uyarısıEkonomi

Bugün, yurt içi piyasalarda eylül ayı konut satış rakamları ön plana çıkarken Almanya, İngiltere ve ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek. Özellikle ABD tüketici fiyatları piyasalar için daha dikkatle izlenecek veri olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı tutanakları da günün önemli gündem maddeleri içinde yer alacak.

Konut satış rakamları açıklandıKonut satış rakamları açıklandıEmlak

 

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