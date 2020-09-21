Piyasalarda yeni rekor! Dolar ve Euro aldı başını gidiyor!

Salgında artan vakalar piyasaların moralini bozsa da aşı çalışmaları yakından izlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL 7.5985’i görerek rekor seviyeye çıkarken, Euro/TL de günün ilk saatlerinde 9 TL’nin üzerine çıktı ve rekorunu yeniledi. Gram altın ise 475 TL seviyesinde güne başladı. Haftanın en önemli verisi perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak.

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL 7,57 TL'den, Euro/TL 8,99 TL'den, Sterlin/TL de 9,82 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan altında da yükseliş sürüyor.

Ons altın 1.953 dolardan satılırken, gram altın 475 TL'den, çeyrek altın 780 TL'den, Cumhuriyet altını ise 3 bin 177 TL'den satılıyor.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

FAİZDE ARTIŞ BEKLENMİYOR

Piyasada TCMB'nin bu hafta politika faizinde artış yapması ana beklenti değil. Bankanın TL'deki değer kaybını daha çok mevcut sıkılaştırma adımlarıyla sınırlamaya çalışması bekleniyor. Bir bankanın Hazine yetkilisi, “TCMB'nin enflasyonu frenlemek adına ne yapması lazım dersek politika faizini kesinlikle artırması gerekiyor. Ancak son yatırımcı toplantısında iç ve dış belirsizlikler nedeniyle TCMB politika faizi yerine likidite adımlarını tercih ettiğini söyledi” dedi.