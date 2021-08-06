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Piyasaların ateşi dinmiyor: Dolar, Euro ve altın kritik seviyelerde

Piyasaların ateşi dinmiyor: Dolar, Euro ve altın kritik seviyelerde

Haftanın son işlem gününde dolar/TL 8.50 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son rakamlar...

Haftanın son işlem gününde dolar/TL psikolojik sınır olan 8.50 seviyesinin üzerinde güne başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 8,52 civarında işlem görüyor. 

Euro/TL 10.09 seviyesinde hareket ederken, Sterlin 11,89 liradan güne başladı. 

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.90 TL'den işlem görürken onsu 1.800 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 489/493, çeyrek altın 793/809, Cumhuriyet altını ise 3.263/3.298 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 40 bin 288 dolardan Ethereum ise 2 bin 773 dolardan işlem görüyor.

 

 

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