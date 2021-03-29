Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve altın haftaya hızlı başladı

Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru 8 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 9,56, Sterlin/TL 11,20 seviyesinde. Altının gram fiyatı ise 448 TL'den alıcı buluyor.

Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başladı.

Piyasalarda Dolar 8,10 TL'den, Euro 9,56 TL'den, Sterlin ise 11,20 TL'den işlem görüyor. Gram altın 448 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6.47 civarında seyrediyor. Kripto para birimi Bitcoin ise 55 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Onsu 1.727 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 443/448, çeyrek altın 719/735, Cumhuriyet altını ise 2.961/2.995 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.