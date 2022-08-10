Piyasaların beklediği ABD'de enflasyon verisi açıklandı
ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 zirve yapan enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 oldu. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.
Ülkede enflasyon haziran ayında yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükselmişti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Fed'in politika adımlarına yönelik yatırımcı beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.
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