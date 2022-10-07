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Piyasaların beklediği istihdam rakamları açıklandı

Piyasaların beklediği istihdam rakamları açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.5 oldu.

Piyasaların merakla beklediği kritik istihdam verisi açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 3,5'e geriledi.

Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyordu.

ABD faiz vadeli kontratları Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 92 ihtimal veriyor. Veri öncesi bu oran yüzde 85,5 düzeyindeydi.

Etiketler abd istihdam işsizlik
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