  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi!

Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi

Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi
Güncelleme:

Uluslararası finans devi Mobius Capital'in kurucusu olan ve tüm dünyanın "yatırım gurusu" olarak tanıdığı Mark Mobius, "bu fiyatlardan altın almam" dierek altında alım için beklediği seviyeyi açıkladı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2026 yılında bir yandan rekor kırıp diğer yandan geri çekilirken piyasadaki çalkantılı seyir özellikle küçük yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

Konuyla ilgili Bloomberg TV'ye konuşan ulusulararası finans devi Mobius Capital'in kurucusu Mark Mobius, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu fiyatlardan altın kesinlikle almam" derken alım için "şu anki Ons altın fiyatından yüzde 20 daha düşük bir seviyeden alabilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mobis kendi yatırım stratejisini de paylaşarak şu an mevcut portföyünün yüzde 20'sini nakit olarak tuttuğunu da söyledi.

Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattıYastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattıHaber
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için 2026 yılı yatırım stratejisini verdiÜnlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için 2026 yılı yatırım stratejisini verdiGüncel
Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldiAltın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldiHaber

 

 

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Etiketler Mark Mobius altın altın yatırımı piyasanın gurusu piyasanın kurdu yatırım gurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı