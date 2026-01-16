Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi

Uluslararası finans devi Mobius Capital'in kurucusu olan ve tüm dünyanın "yatırım gurusu" olarak tanıdığı Mark Mobius, "bu fiyatlardan altın almam" dierek altında alım için beklediği seviyeyi açıkladı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2026 yılında bir yandan rekor kırıp diğer yandan geri çekilirken piyasadaki çalkantılı seyir özellikle küçük yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

Konuyla ilgili Bloomberg TV'ye konuşan ulusulararası finans devi Mobius Capital'in kurucusu Mark Mobius, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu fiyatlardan altın kesinlikle almam" derken alım için "şu anki Ons altın fiyatından yüzde 20 daha düşük bir seviyeden alabilirim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mobis kendi yatırım stratejisini de paylaşarak şu an mevcut portföyünün yüzde 20'sini nakit olarak tuttuğunu da söyledi.