Piyasaların yükselişi sürüyor! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

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Berat Albayrak'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ın "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." açıklamasının ardından dolar/TL güne 8,19 TL'den, euro/TL 9,69 TL'den, sterlin/TL 10,88 TL'den altının gramı ise 496,21 TL'den başladı.
Gümüş 6,44 TL'den işlem görürken, Bitcoin de 15.352 dolar seviyesinde.
Ons'u 1.883 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 491/495 TL, çeyrek altın 796/814 TL, Cumhuriyet altını 3.277/3.316 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
ELVAN'DAN PANDEMİ SONRASI FIRSATLARI AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." ifadesini kullandı.
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