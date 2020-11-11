Piyasaların yükselişi sürüyor! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ın "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." açıklamasının ardından dolar/TL güne 8,19 TL'den, euro/TL 9,69 TL'den, sterlin/TL 10,88 TL'den altının gramı ise 496,21 TL'den başladı.

Gümüş 6,44 TL'den işlem görürken, Bitcoin de 15.352 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.883 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 491/495 TL, çeyrek altın 796/814 TL, Cumhuriyet altını 3.277/3.316 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ELVAN'DAN PANDEMİ SONRASI FIRSATLARI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." ifadesini kullandı.