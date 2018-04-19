THY'den biletlere erken seçim düzenlemesi
THY'den biletlere erken seçim düzenlemesi
Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı ! İşte son durumu...
Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı ! İşte son durumu...
Erken seçim TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Erken seçim TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Afrin'den kara haber: 1 askerimiz şehit
Afrin'den kara haber: 1 askerimiz şehit
Gaziosmanpaşa'daki hastanede çıkan yangının nedeni belli oldu
Gaziosmanpaşa'daki hastanede çıkan yangının nedeni belli oldu
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'ı dinleme davasında flaş karar
Erdoğan'ı dinleme davasında flaş karar
100 bin imza nereye verilecek ? AK Parti'den açıklama !
100 bin imza nereye verilecek ? AK Parti'den açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 19 Nisan 2018 22:18

Polisi harekete geçiren ihbar: İmha edildi !

Tokat'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda binlerce kök haşhaş bitkisi imha edildi.

Polisi harekete geçiren ihbar: İmha edildi !
A+ A-

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı olarak ekilen 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 2 ayrı kişinin toplam 5 dönüm araziye yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, arazide ekili 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

DHA

tokat , ihbar , operasyon , polis
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM