Poşete zam gelecek mi? Bakanlıktan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 yıldır 25 kuruş olan plastik poşet ücretiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, henüz bir rakam belirlenmediğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, kasım ayında bir toplantı gerçekleştirmişi. Sektör temsilcilerinin, 5 yıldır 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşet ücretine zam yapılmasını talep ettiği öğrenilmişti.

DHA