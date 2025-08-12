Pringles Türkiye’ye geri döndü: Fiyatı ''yok artık'' dedirtti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'de bir süredir bulunamayan Pringles akılalmaz bir fiyat etiketiyle Türkiye'de raflara geri döndü...
Bir süre önce Türkiye'de satışlarını durduran Prignles marka cipsler Türkiye'ye geri dönerek market raflarındaki yerlerini aldı.
Dün bazı tüketiciler, marketlerdeki Pringles raflarında yer alan ciplserin fiyatlarının fotoğrafını çekip paylaştı.
ABD'de 2 Dolar'a, Avrupa ülkelerinde ise ortalama 3 Euro'ya satılan Pringles'ın Türkiye'deki satış fiyatının ise 330 TL olduğu görüldü.
