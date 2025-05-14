Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Akdeniz'de meydana gelen, İzmir'den Antalya'ya kadar Ege ile Akdeniz'in kıyı şeridinde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.2 ve üzeri büyüklükte depremler olabileceğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Ege ile Akdeniz'in sahil şeridinde hissedilen ve büyük endişeye yol açan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan endişe veren açıklama geldi.

Bölge için 7.2 ve daha büyük deprem uyarısında bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Girit ile Rodos arasında Çoban adası yakında bugün 01:20’de M6,0 büyüklüğünde deprem 80 km derinde oldu. Depremin odağı Ege Denizi altına 17 derece ile 10 milyon yıldır 800 km dalan Afrika kıtasının uzantısı üzerindedir. Bu bölgenin yaratabileceği büyük deprem M7.2 ya da daha büyüktür. Geçmişte süpürtü dalgaları da üretmiştir.” dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...