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Prof. Dr. Özgür Demirtaş isyan etti: Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş isyan etti: Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı?

Ekonomiye dair öngörüleri bir bir gerçekleşen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ENAG'ın açıkladığı enflasyon verilerini paylaşarak ''Neymiş faiz enflasyonun sebebi miymiş? Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı?'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK’e göre haziranda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. ENAG’a göre ise enflasyon yıllık 175,55, aylık yüzde 8.31 olarak gerçekleşti.

ENAG’ın paylaştığı verileri alıntılayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter’da şu değerlendirmeyi yaptı:

TÜİK’e göre haziranda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. ENAG’a göre ise enflasyon yıllık 175,55, aylık yüzde 8.31 olarak gerçekleşti.

ENAG’ın paylaştığı verileri alıntılayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter’da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıllık Enflasyon %175, yanlış okumadınız %175 TÜİK'in açıkladığı üretici enflasyonu ise 1995 yılından bu yana bir rekor. Neymiş faiz enflasyonun sebebi miymiş? Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı?

Yapılan ekonomik hatalar affedilir gibi değil. Göz göre göre, inadına inadına, onca uyarana rağmen, onca uyarıya rağmen, onca uzmana rağmen… Yapmayın kardeşim yapmayın.”

Sinir, üzüntü, şaşkınlık, bıkkınlık, git gide artan hırs, patlama hissi, yine üzüntü, yine sinir ve hayal kırıklığı duygularım bunlar… Taşa anlatsam ortadan çatlardı, anlardı, anlardı… Faiz Enflasyonun nedeni falan değildir. Faiz sonuçtur, liyakatsizliğin sonucudur.”

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Etiketler özgür demirtaş enflasyon
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