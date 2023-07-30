Prof. Dr. Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisini değerlendirirken, Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Prof. Dr. Özgür Demirtaş son olarak Türkiye’yi büyük bir işsizliğin beklediğini yazdı. Demirtaş, “Üzülerek söylüyorum: Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak “dedi.

Öte yandan asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamların yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceğine ilişkin haberi paylaşan Demirtaş, bunun yanlış bir karar olduğunu savundu.

Asgari ücret yılda iki kez yerine bir kez belirlenecek haberini paylaşan Demirtaş, “Yanlış karar. Fakir fukaranın maaşıyla oynayarak enflasyon düşürmeye çalışmak yanlıştır” dedi.

Demirtaş, “Enflasyon, liyakatli atamalar, bağımsız Merkez Bankası, bağımsız kurumlar, akla uygun para politikası ile kalıcı olarak düşer. Asgari ücretliye daha az para verilerek değil” ifadelerini kullandı.