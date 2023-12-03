Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan acı reçete: '2Canımız yanacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faizler artmayacak" demesine rağmen TCMB'nin seçimlerin ardından aralıksız sürdürdüğü faiz artışlarını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın "faiz sebep enflasyon neticedir" çıkışını hatırlatarak "canımız yanacak" dedi.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından aralıksız olarak faiz artışlarına devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz adımlarını değerlendirdi.

Seçim sonrası peş peşe artırımların yapıldığı faizlerle birlikte zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını belirten Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ben ekonomistim" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz sebep enflasyon neticedir' ifadesine de göndermede bulundu.

Faiz artırımlarının can yakacağını; bunun sonucunda ise zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını belirten Demirtaş, "Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" dedi.

Demirtaş, faizin enflasyonun altına indirilip çekilen kredilere değinen ve hatadan ders alınması uyarısında bulunarak "Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."

Demirtaş şunlari söyledi:

"Faiz Artırımları Canımızı Yakacak.

Zombi şirketler batacak

İşsizlik artacak

Para bulunamayacak

Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk.

Sigara içtik, Kanser olduk. Şimdi KEMOTERAPİ alıyoruz.

Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli

Kanser=Enflasyon

Kemoterapi=Artan Faizler

Kemoterapi Saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor. Ama Kemoterapi bir sonuç, Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!

Faizi Enflasyon altına indirip bedavadan Kredi çekerken iyiydi.... Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, Bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz.

Ağlamak yok!

Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın...

Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."