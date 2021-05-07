Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan AK Parti iktidarına hodri meydan!

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 oranında sabit tutmasının ardından ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş "kendi dediklerine kendileri de inanmıyorlar" dedi.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Demirtaş şunları yazdı: "“Faiz enflasyonun Sebebidir” gibi ciddiyetsiz, vasat bir görüşe karşı: Eğer bu görüşünüze güveniyorsanız HODRİ MEYDAN indirin faizleri 10 puan demiştim. Ağbal görevden alınalı 2 ay oldu. Ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor! İnanıyorsanız HODRİ MEYDAN."