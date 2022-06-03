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Prof. Özgür Demirtaş: Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına

Prof. Özgür Demirtaş: Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyonu ENAG verilerini dikkate alarak yorumlarken, "Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına" ifadelerini kullandı.

Yayınladığı verilerle kamuoyunda tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon, mayıs ayında yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50 oldu. Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise  aylık enflasyonu yüzde 5,46, yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak hesapladı. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabnda yaptığı değerlendirmede sokakta hissedilenin en yakını olan ENAG verilerini dikkate aldı:

 "Enflasyon inanılmaz. Yüzde 161 oldu. 'Faiz enflasyonun sebebidir' hikayesi de paramparça oldu. Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına."

Etiketler Prof. Özgür Demirtaş Hikaye
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