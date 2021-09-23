Protan Kalitesi İle Konforunuzu Yükseltin

Yapıların uzun yıllar boyunca hem sağlam hem konforlu şekilde varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde başarılı izolasyon çalışmaları vardır.

İzolasyon uygulamalarında kaliteli ve doğru malzemeler kullanıldığı takdirde yapıların iç, dış, temel ve çatılardan su alması engellenerek yapıların uzun ömürlülüğünün önündeki en önemli engel olan su etkisiz bırakılabilir. Bu nedenle yapıların farklı noktalarında suya maruz kalması dolayısıyla yaşanan olumsuzlukların önlenebilmesi için tüm yapılara izolasyon uygulamaları yapılması adeta hayati bir öneme sahiptir.

Eğer herhangi bir yapıya izolasyon uygulaması yapılmaz ya da kalitesiz malzemeler kullanılarak yetersiz bir izolasyon uygulaması yapılırsa yapıların hem gövdelerindeki hem taşıyıcı kısımlarındaki donatıların korozyona uğraması riski ile karşı karşıya kalınır. Korozyona bağlı olarak yapıların yük taşıma kapasitesi azalabilir. Yapıların ana taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir bozulma ortaya çıktığı durumda çeşitli doğal afetler sırasında çatlaklar ve kırıklar oluşabilir. Ayrıca yapıların su alması insan sağlığı için son derece zararlı olduğu bilinen küf, mantar ve diğer organik maddeler meydana gelebilir.

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda temelden çatıya kadar kaliteli membran ürünlerinin doğru işçilikle bir araya geldiği etkili izolasyon çalışmalarının önemli açıkça gözler önüne serilmektedir.

Başarılı İzolasyonun Sırrı Kaliteli Malzeme ve İşçilik

Binaların su başta olmak üzere tüm dış faktörlerden kaynaklanan olumsuz etkilerden korunması çatı izolasyon uygulamaları ile sağlanır. Çatı izolasyon uygulamalarının en önemli unsuru olan membran ürünleri yapıların hem sudan korunması hem de uzun ömürlü olması noktasında önemli bir rol üstlenir.

Çatı izolasyonu uygulamalarının kaliteli ve doğru malzemeler kullanılarak aynı zamanda kaliteli bir işçilikle yapılması çatıların her tür su tehdidinden etkili şekilde korunmasını sağlar. İzolasyon yapılacak alana uygun doğru membran ürününün seçilmemesi ya da doğru bir şekilde uygulanmaması durumunda kullanılan malzemenin su geçirmez özelliğine karşın çatı kıvrımları arasında meydana gelen boşluklardan su sızması söz konusu olabilir.

Çatı izolasyon uygulamaları yapılırken uygulama alanına uygun kalınlıkta ve özellikte en kaliteli malzemelerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Kaliteli bir işçilik de izolasyon uygulamalarının başarısı üzerinde doğrudan etkili bir unsurdur.

Tüm Membran İhtiyaçlarınızı Protan’dan Karşılayabilirsiniz

Sektörünün öncü ismi Protan Turkey tarafından üretilen ve farklı ihtiyaçları karşılayacak çeşitlilikteki membran ürünleri kaliteleri ile dikkat çeker. Protan SE membran ürünleri kavisli ve düz alanlara uygulanabilip takılabilirler. Esnek ve yumuşatılmış özellikleri ile ön plana çıkan Protan SE membran ürünleri yapıları gereği her tür iklime ve hava koşuluna dayanıklıdır. Protan SE membran serisi polyester donatılı PVC membran olup açıkta kalan çatı yüzeylerine de oldukça kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Serme yöntemiyle vakumlu çatı sistemlerine uygulanabilen Protan SE membran ürünleri gevşekçe döşenebildikleri gibi mekanik olarak sabitlenerek de kullanılabilirler. Protan SE membran ürünleri sıcak ve soğuk çatılar dahil olmak üzere her tür alt tabakaya ve yüzeye döşenip uygulanabilirler. Diğer bir deyişle Protan SE membran ürünlerinin kavisli, düz ve eğimli çatıların tüm şekillerinde ve kombinasyonlarında kullanılabilmektedirler.

Esnek PVC’den yapılan Protan SE membran yumuşatılmış bir ürün olup iplik ve polyester takviyesine sahiptir. Aynı zamanda hem yüksek hem düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığını artıran stabilizatörler içerir. Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklılık özellikleri ile de ön plandadırlar.

Protan Turkey tüm membran ürünleri titizlikle ve en kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla üretilmekte olup standart olarak kaymaz yüzeyleri vardır. Bu durum özellikle ıslak havalarda yapılan kurulumlarda ya da düzenli bakım çalışmalarında güvenlik unsurunu ön plana çıkaran bir unsur haline gelebilmektedir.

Protan EX membran ürünleri mekanik olarak monte edilebilmekte olup her tür yüzey için uygundurlar. Vakum çatı sistemlerinin yanı sıra ahşap yüzeylere ve bitümlü çatı kaplamalara da kolayca uygulanabilirler.

Protan EVA membran ürünleri güçlü moleküler yapısı sayesinde uzun süre dayanıklı olan tek kat ve uzun ömürlü bir su yalıtım membranı olma özelliğine sahiptir. Yalıtım anlamında kesin ve net çözümler sağlayan Protan EVA üst düzey kimyasal, ısı ve UV direncine sahip olarak bilinir. balastlı çatı sistemlerinde, çelik çatılarda, betonarme (serbest serim) çatılarda ve sandviç panel üretiminde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan membran ürünlerinden biri olarak bilinir.