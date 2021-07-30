PTT'den ''başvuran herkese kredi'' açıklaması

PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

HERKESİ SALAK YERİNE KOYUYORLAR

İnternette daha fazla okunmak için "yalan haber yayınlamaktan" başka çaresi olmayan bazı haber siteleri ve bazı gazetelerin internet sitelerindeki "başvuran herkese kredi" haberleri aslında kandırmacadan başka bir şey değil.

Google arama sonuçlarında öne çıkabilmek için başvurulan bu yöntemle hem okuyucular, hem haberde adı geçen kurumlar hem de bu internet sitelerine bilerek ya da Google Adsense gibi hedef siteyi bilmeyerek reklam veren verenler mağdur oluyor.

Kazanan ise internet arama motorlarından sahte haberlerle çektikleri ziyaretçiyle reklam gösterimlerini arttıran ve reklamverenden, okuyuculara kadar "herkesi salak yerine koyan" bu haber sitelerinin sahipleri oluyor.

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