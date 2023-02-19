PTT'den, depremzede çalışanlarına işbaşı genelgesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken PTT Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerindeki PTT çalışanlarının 1 Mart’tan itibaren görev başına geçmesine ilişkin genelge hazırladı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok imzasıyla deprem bölgesine gönderilen genelgede, “Hizmetlerimizin bölgede bulunan Mobil PTT işyerleri aracılığıyla yürütülmesi uygun görülmüştür” denildi.

Yazıya göre depremin en yıkıcı olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinde PTT çalışanları 1 Mart’a kadar idari izinli sayılacak ancak bu tarihten sonra görev başına geçmesi gerekecek.

Depremzede PTT çalışanları ise duruma tepki gösterdi. Bir PTT emekçisi, “Birçok arkadaşımız öldü, ailemiz hâlâ yıkılan evlerimizin enkazı altında, şimdi bizden çalışmamız bekleniyor” dedi.

6 İLDE BU KADAR ‘İZİN’ BİLE YOK

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de karara tepki göstererek “Deprem bölgesindeyim. Her tarafı gördüm. Çoğu PTT binası kullanılamaz halde. Deprem bölgelerine de ayrımcılık yapılmış. Beş il 1 Mart’a kadar idari izinli sayılırken diğer altı ile bu izin verilmemiş. PTT hizmet vermek zorunda ama emekçileri gözetmiyorlar. Deprem bölgesinde zarar gören, kayıpları olan, evini kaybeden emekçileri sıkıştıracaklarına yeni personel almaları gerekiyor. Mobil birimlerin kurulumu tamamlanmış değil. Düzeltilen bina daha yok, konteyner yok, sokakta kalan bu insanlara gel çalış demek abes. Pek çok yer yıkıldı, posta hizmetlerini götürmek de çok mümkün değil” ifadelerini kullandı.