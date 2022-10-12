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Putin'in doğalgaz teklifine Türkiye'den ilk yanıt: ''Biz de ilk defa duyduk''

Putin'in doğalgaz teklifine Türkiye'den ilk yanıt: ''Biz de ilk defa duyduk''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ''Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz'' teklifine yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" formülünü gündeme getirdi. "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez." diyen Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" ifadelerini kullanmıştı.

Putin: Türkiye'ye büyük bir doğalgaz merkezi kurabilirizPutin: Türkiye'ye büyük bir doğalgaz merkezi kurabilirizDünya

 

 

Etiketler vladimir putin fatih dönmez
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