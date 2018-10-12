Rahip Brunson kararı sonrası dolar ne kadar oldu ?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD'li rahip Brunson'un yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson'ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayılıyor. Sabah ilk işlemlerde 5,83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükselişe geçerek 5,9850 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5,90 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,81'den alıcı buluyor.

Dolar/TL bugün 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5,8310'a kadar gerilemesinin ardından 5,90 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,81 seviyesinde yer alıyor.

ABD'Lİ RAHİP BRUNSON, HAKİM KARŞISINDA

ABD'li rahip Brunson bugün, 4. kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Brunson'ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayılıyor.

ABD'deki veri akışı ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra şirket bilançolarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Papaz Brunson hakim karşısında