Rahmi Koç'tan batış hikayeleri: 20 yıl sonra ilk kez itiraf etti

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, 20 yıl önce 5 farklı işe yatırım yaptıklarını ancak bunlardan sadece birinin başarılı olduğunu itiraf etti.

Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç, sesiz sedasız iflas eden dev şirketlerini açıkladı. Koç, yaklaşık 20 yıl önce beş ayrı girişime yatırım yaptıklarını belirterek, sadece bir tanesinin başarılı olduğunu söyledi.

Özellikle GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu daha önce de belirten Koç, girişimcilikteki risklerin altını çizdi.

"EĞER İYİ YÖNETİRSENİZ BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Rahmi M. Koç, Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik dünyasındaki trendleri değerlendirerek, "Benim iş hayatım boyunca birçok moda yatırım alanı oldu. Bir dönem herkes tekstil, iplik işine giriyordu, sonra domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdilerde ise startuplar çok konuşuluyor. Eğer iyi yönetir ve hedeflerinizi doğru belirlerseniz, sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşabilirsiniz" dedi.

"ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETE YATIRIM YAPTIK, BAŞARILI OLAMADI"

Rahmi M. Koç, yaptıkları yatırımların bazılarının neden başarısız olduğunu da şu örneklerle anlattı:

"Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı. Bir başka girişimcinin banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine yatırım yaptık, o da battı. Ayrıca, ölçülerinizi alıp size uygun kıyafetleri öneren bir sistem için yatırım yapmıştık. Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı. Tek kazanç sağlayan ise telesiyej direklerini helikopterle dikme işi yapan hava vinç yatırımı oldu."

"HATA YAPMAKTAN KORKMAMALISINIZ"

Koç, girişimcilik dünyasında rekabetin çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, gençlere "fevkalade ince ve derinlikli etüt yapmaları" gerektiğini tavsiye etti.

İşe girmeden önce rekabetin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Karşınızdaki rakipleri zayıf görmemek lazım, onlar da en az sizin kadar akıllı olabilir. En önemlisi, başkalarının hatalarından ders çıkarıp benzerlerini yapmamak için çaba göstermek gerekiyor" dedi.