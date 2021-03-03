Reddit iş başında! Bir şirketin daha hisselerini uçurdular

Ünlü forum sitesi Reddit'te örgütlenen yatırımcılar, konut kredisi sağlayıcısı olarak hizmet veren Rocket Companies adlı şirketin hisselerini uçurdu. Bir günde yüzde 71 değer kazanan şirketin sahibi Dan Gilbert, 25 milyar dolar kazandı.

Geçtiğimiz dönemde önce GameStop, sonra Dogecoin ve gümüş fiyatlarında büyük dalgalanmalara sebep olan ünlü forum sitesi Reddit, bu sefer de konut kredisi sağlayıcısı Rocket Companies şirketinin hisselerini uçurdu.

Rocket hisseleri, CNBC tarafından Reddit üyelerinin hisselere yoğun ve kısa vadeli bir talep gösterebileceğini açıklamasının ardından süratle yükseldi.

Reddit’in borsa konuşulan bölümü olan WallStreetBets’teki kullanıcılar tarafından ani bir talep yaşayan Rocket Companies şirketinin hisseleri bir gün içerisinde yüzde 71 arttı.

Bu artış ile birlikte şirket hisselerinin yüzde 93’üne sahip olan Dan Gilbert ise bir rekora imza attı.

BİR GÜN İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK YÜKSELİŞ

ABD’nin en büyük konut kredisi (mortgage) sağlayıcısı olarak hizmet veren Quicken Loans Inc. adlı şirketini Ağustos 2020’de Rocket Companies olarak halka açan Gilbert, Reddit kullanıcıları tarafından gelen talep ile şirket hisselerinde bir gün içerisindeki yüzde 71’lik artış sayesinde servetine 25 milyar dolar katarak Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 19 basamak yükseldi ve 16’ncı sıraya yerleşti.



9 yıldır yapılan Milyarderler Endeksi listesinde bir gün içerisindeki en büyük yükselişi kaydeden Gilbert’in bu yükselişi son bir yıl içerisindeki en büyük ikinci yükselişi oldu. Gilbert, şirketini Ağustos ayında borsaya kote ettikten sonra şahsi servetini dört kat artırmıştı.

GAMESTOP, DOGECOİN VE GÜMÜŞ’E DE ETKİ ETMİŞLERDİ

Yaklaşık 8 milyon üyesi bulunan ve kolektif davranarak hisseler, paralar ve değerli madenler üzerinde büyük etkisi olan Reddit’in borsa tartışılan bölümü WallstreetBets’deki üyeler geçtiğimiz Ocak ayında da video oyun satıcısı GameStop hisselerine yoğun talep göstermiş, şirket hisseleri bir hafta içerisinde yüzde bin 200 artmıştı.

Benzer tarihlerde kripto para birimi Dogecoin de Reddit’in bir başka alt forumu SatoshiStreetBets üyeleri tarafından talep görerek bir gün içerisinde yüzde 422 artmıştı.

Küçük yatırımcıların birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri dalgalanmaların son örneği ise Gümüş fiyatları olmuş, geçtiğimiz ay gümüş fiyatları 30,07 dolar/ons ile 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.