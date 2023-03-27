Reel Kesim Güven Endeksi martta yükseldi

TCMB, mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre 1,7 puan yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart’a ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 105,2 seviyesine çıktı.

3 aylık ihracat sipariş miktarı olumlu etkiledi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise endeksi azalış yönünde etkilediği belirtildi.