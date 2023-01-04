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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurulu internet sitesi üzerinden Fiba Emeklilik, Hayat AŞ., Rabobank AŞ. ve IVD Holdings'in devralma işlemlerini onaylandığını duyurdu.

Rekabet Kurulu internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile Fiba Holding AŞ tarafından kontrol edilen Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Talanx AG tarafından kontrol edilen HDI Sigorta AŞ tarafından devralınması ve HDI Sigorta AŞ ile Fibabanka AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemlerine izin verildiğini bildirdi.

Rabobank AŞ'nin tek kontrolünün Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

IVD Holdings, Inc.'in tek kontrolünün Werfen S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun görüldü.

Etiketler rekabet kurulu devralma holding
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