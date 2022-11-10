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Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
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Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 20 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründen 4 firma hakkındaki ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden tespit ettikleri ve internet satışlarını kısıtladıkları iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bularak, firmalar hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

Etiketler rekabet kurulu kozmetik firması soruşturma
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