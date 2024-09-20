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Rekabet Kurulu'ndan Adidas’a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Adidas’a soruşturma
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Rekabet Kurulu, spor ve giyim markası Adidas’a yetkili satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu daha önce şirket hakkında ön araştırma yaparak bu yöndeki şikayetleri reddetmiş ve soruşturma açmamıştı.

Ankara 12’nci İdare Mahkemesi bu kararı iptal etmişti.

Rekabet Kurulu bunun üzerine bir ön araştırma daha yaptı ve Adidas’ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarını ‘ciddi’ ve ‘yeterli’ buldu.

Kurul şirket hakkında soruşturma başlattı.

Etiketler rekabet kurulu adidas adidas mağazası soruşturma
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