Rekabet Kurulu'ndan 'Algida' kararı

Rekabet Kurulu, 'Algida' dondurma hakkındaki soruşturma sonucunda firmaya idari para cezası uyguladı.

Endüstriyel dondurma pazarında “Algida” markasıyla faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ (UNILEVER) hakkında Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karar çerçevesinde, "UNILEVER’in çeşitli uygulamalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un maddelerini ihlal ettiği tespit edilmiş ve teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

"ALGİDA DOLAPLARINI BAŞKA FİRMALAR KULLANACAK"

Öte yandan kararda, "100 metrekare ve altında kapalı net satış alanına sahip satış noktalarında olmak üzere, Algida’ya ait dolap dışında tüketicinin doğrudan erişebileceği bir başka dondurma dolabı yoksa, Algida’ya ait dondurma dolaplarının kullanılmasını düzenleyen ariyet sözleşmelerinin, dolabın görünür kısmının ve satış noktasındaki toplam dolap hacminin yüzde 30’unun rakip ürünlerin kullanımına izin verilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.