  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu'ndan 'Algida' kararı

Rekabet Kurulu'ndan 'Algida' kararı

Rekabet Kurulu'ndan 'Algida' kararı

Rekabet Kurulu, 'Algida' dondurma hakkındaki soruşturma sonucunda firmaya idari para cezası uyguladı.

Endüstriyel dondurma pazarında “Algida” markasıyla faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ (UNILEVER) hakkında Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karar çerçevesinde, "UNILEVER’in çeşitli uygulamalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un maddelerini ihlal ettiği tespit edilmiş ve teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

 "ALGİDA DOLAPLARINI BAŞKA FİRMALAR KULLANACAK"
Öte yandan kararda, "100 metrekare ve altında kapalı net satış alanına sahip satış noktalarında olmak üzere, Algida’ya ait dolap dışında tüketicinin doğrudan erişebileceği bir başka dondurma dolabı yoksa, Algida’ya ait dondurma dolaplarının kullanılmasını düzenleyen ariyet sözleşmelerinin, dolabın görünür kısmının ve satış noktasındaki toplam dolap hacminin yüzde 30’unun rakip ürünlerin kullanımına izin verilmesini temin edecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler algida dondurma karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadınları falakaya yatıran kargocu davası sanıksız kaldı
Demokrat Parti lideri Uysal gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Hande Erçel tatil sezonunu açtı; sahilin en güzel ''teyze''si
Mahalleli trafik magandasını yakalayıp aracını ters çevirip öldüresiye dövdü
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: ''Mağdur olursunuz''
Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları
Türkiye'nin cenneti cehenneme döndü: Marmaris'ten yürek yakan görüntüler
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde insan seli! Geceden camiye geldiler
Onyekuru geri dönüyor ama Galatasaray'a değil! Süper Lig karışacak!
Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu'ndan 'neye yatırım yapmalıyım'' diyen yatırımcıya yatırım tavsiyesi