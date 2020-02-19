Rekabet Kurulu'ndan ortak ATM kararı



Rekabet Kurulu, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve QNB Finansbank arasında imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. Karar, Rekabet Kurulu internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Denizbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları ATM'lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılaması nedeniyle, süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi."

NE OLMUŞTU?

Kamu bankalarının ardından Denizbank, TEB ve QNB Finansbank ortak ATM kullanım kararı almıştı. Anlaşmaya göre, bahsi geçen özel bankaların müşterileri diğer ATM'lerden kredi borçlarını ücretsiz olarak ödeyebilirken, her ay 3 defa ücretsiz para transferi gerçekleştirebiliyor. Müşteriler ayrıca hesaplarındaki bakiyeyi ve kredi kartlarında ne kadar limit olduğunu diğer bankaların ATM'lerinden öğrenebiliyor. Bu sorgulamalarda herhangi bir işlem adedi sınırı bulunmuyor.