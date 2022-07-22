Rekabet Kurulu'ndan ''Uno'' kararı

Rekabet Kurulu, ''Uno'' markasıyla bilinen Unmaş Unlu Mamuller'e ait ürünlerin perakende satış noktalarında tek satılmasına ilişkin tanınan grup muafiyeti hakkının geri alınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurulun ön araştırma kararında, Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarındaki fiili münhasırlığı amaçlayan eylemler içinde bulunduğu; ancak teşebbüsün bu tür uygulamalarının Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği çerçevesinde grup muafiyetinden faydalandığının tespit edildiği belirtildi. Tespit doğrultusunda teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşıldığı, bununla birlikte faydalandığı grup muafiyetinin geri alınıp alınmayacağı hususunun belirlenmesi amacıyla firma hakkında inceleme başlatılmasına karar verildiği bildirildi. İnceleme neticesinde Kurulun, Unmaş'a Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile tanınan muafiyetin, 'kanunda düzenlenen koşullarla bağdaşmaz etkilere sahip olduğu' tespiti doğrultusunda geri alınmasına karar verdiği ifade edildi. Tüketicilerin perakende satış noktalarında diğer endüstriyel paket ekmek markalarına ait alternatif ürünlere erişim imkanının artacağı belirtildi.

DHA