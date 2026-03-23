Rekabet Kurulu'ndan yumuşak şeker devine soruşturma

Rekabet Kurulu, yumuşak şeker sektörünün lider markalarından biri hakkında "hakim durumu kötüye kullanma" ve "satış fiyatlarına müdahale" iddialarıyla soruşturma başlattı.

Türkiye yumuşak şeker (jelibon) pazarında faaliyet gösteren bir marka hakkında Rekabet Kurulu tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Karar, Ocak ayında başlatılan ön araştırmanın tamamlanması ve elde edilen bulguların "ciddi ve yeterli" bulunmasıyla alındı.

Soruşturma; firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin açıldı.

