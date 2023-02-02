Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile Google hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir."