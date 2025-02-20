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  3. Zincir market devi BİM'in yöneticisi suçüstü yakalandı!

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e dev ceza ceza

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e dev ceza ceza
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Rekabet Kurumu zincir market olan BİM'e cirosunun binde beşi oranında, 1 milyar 300 milyon TL ceza kesti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada zincir market devlerinden bir inceleme sırasında şirket yöneticisinin "veri sildiği" gerekçesiyle BİM'e 1 milyar 300 milyon TL ceza kesildiği duyuruldu.

İşte Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama:

Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında gelmektedir. Bu yetkinin etkin ve verimli kullanılması rekabetin tesisi için son derece önemlidir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verilmektedir.

Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerekmektedir.

Aksi durumda bu husus Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit edilmekte ve teşebbüsler yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Nitekim 14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

 

Etiketler rekabet kurumu veri silme BİM ceza cirosunun binde beşi 1 milyar 300 milyon tl
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