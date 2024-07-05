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Rekabet Kurumu'ndan dev firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev firmaya soruşturma
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Rekabet Kurumu tarafından, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (ÇEVRE) taahhütlere aykırı davranmış olabileceği; ÇEVRE ve Karacalar Geri Dönüşüm Ltd. Şti.nin ise yatay nitelikli ihlaller gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak, Kurulun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunuldu ve sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirildi.

Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün, Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak inceleme yapılmış ve inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak, ŞİŞECAM ve çevre sistemleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca, bu kapsamda yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde, çevre sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Etiketler Şişecam rekaber kurumu soruşturma
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