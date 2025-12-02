Rekabet Kurumu'ndan süpürgeleriyle ünlü dev markaya soruşturma

Rekabet Kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik devi Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Dyson Turkey Elektrikli Ürünler Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında; Türkiye’de kablolu ve kablosuz süpürgeler, hava temizleyiciler, saç bakım ekipmanları, saç ve el kurutma makineleri, aydınlatma, giyilebilir teknoloji ürünleri ile çeşitli endüstriyel ve ev tipi temizlik ekipmanları gibi çeşitli dayanıklı tüketim mallarının satış ve pazarlamasını yapan Dyson tarafından paralel ithalatın engellenmesi ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğindeki uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenecek.

DHA