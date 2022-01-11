Resmen açıklandı: Halkı kandıran zincir marketler ifşa edilecek!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararına ilişkin haftaya açıklama yapılacağını duyurdu. Ayrıca metinde zincir marketler arasındaki yazışmaların da olacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının ne zaman yayınlanacağına ilişkin açıklamada bulundu. Küle gelecek hafta gerekçeli kararın açıklanacağını ifade ederken, zincir marketler arasındaki yazışmaların da gerekçeli kararın içerisinde yer alacağını bildirdi.

“Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz” diyen Küle, “Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

'KARTEL'E ACIMADI! 2,7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu zincir marketlerin kendi aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığını tespit etmişti. Kartel yaptıkları belirlenen zincir marketlere toplam 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.

Panel, Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu Sunumu ile devam etti.

Finansal teknolojiler olarak isimlendirilen ve genelde finans sektöründe özelde ise ödeme hizmetlerinde cereyan eden teknoloji odaklı radikal dönüşüm, kanun koyucular ve sektörün düzenleyici otoritelerinin yanı sıra rekabet otoritelerinin de çeşitli inisiyatifler almasını zorunlu kılıyor. Rekabet Kurumu bu kapsamda, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde yürütülen inceleme ile Türkiye ödeme hizmetlerindeki fintek ekosistemini mercek altına aldı. Sonuç olarak, kapsamlı bir araştırma, inceleme faaliyeti ile elde edilen bilgiler doğrultusunda paydaşlardan edinilen bilgi ve görüşler çerçevesinde rekabet hukuku zemininde tespit ve görüşler içeren İnceleme Raporu hazırlandı.

Temel olarak raporda fintekin ortaya çıkış nedenleri ve finans sektörüne etkileri, ödeme hizmetleri alanında yeni oyuncuların ürün ve hizmetlerini pazarlamada karşılaştığı zorluklar ile pazardaki inovasyonun ve rekabetin artmasının önündeki engeller, büyük teknoloji şirketlerinin finansal pazarlara girişinin potansiyel sonuçları ile fintek ekosisteminin gelişimi adına önerilere yer verildi. Rekabet Kurumunca, bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Bu potansiyelden günün ihtiyaçlarına cevap verirken geleceğe de uyum sağlayan, pazar koşullarını bozmadan yeni oyuncuların pazara girmesini teşvik eden düzenleyici müdahaleler ile üst seviyede yararlanılabilecek.