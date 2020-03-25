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  3. 25 Mart 2020 07:38

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yolcuların haklarına ''koronavirüs'' ayarı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava yolu ile seyahat eden yolcuların haklarında değişiklik yaptı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle uçuşların yapılamaması durumunda biletler açığa alınacak ve değişiklik yapabilecek. Yolcu bilet ücretini iade alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yolcuların haklarına ''koronavirüs'' ayarı
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Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu ulaşımı durma noktasına geldi. Yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayımladı. 5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.

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