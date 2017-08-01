Rezervasyon hareketliliği başladı !

Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin rezervasyon taleplerinde yurt içinde Belek, Kemer, Alanya, Bodrum ve Marmaris, yurt dışında da İtalya, İspanya ve Orta Avrupa turları öne çıktı.

Yunanistan'ın Kos Adası merkezli deprem ise Güney Ege ve Yunan adaları turlarına talebi etkilemedi.

Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nın deniz-güneş tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir döneme denk geldiğini, bayram tatili için rezervasyonların aylar öncesinden başladığını söyledi.

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"POPÜLER OTELLER AĞUSTOSUN İLK YARISINDA DOLACAK"

Bayram tatili için "artan bir talep grafiği" olduğuna işaret eden Temeller, "Ağustos ayının ilk yarısında popüler otellerin dolacağını öngörüyoruz." dedi.

Yurt dışı turlarda da taleplerin son dönemde oldukça hızlandığını belirten Temeller, şöyle konuştu:

"Turların bir kısmı tamamen dolarken, bir kısmında sınırlı sayıda kontenjan kalmış durumda. Gemi turlarında ise son birkaç aydır görülen yoğun ilgi sayesinde özellikle Akdeniz rotalarında gemilerin çok az bir kısmında müsaitlik mevcut. Yurt içinde Belek, Bodrum ve Kemer en çok tercih edilen destinasyonlar. Okul öncesi çocuklu aileler eğlenceli otelleri ile Belek, Kemer ve Side'yi, çiftler ise Bodrum ve Çeşme’yi tercih ediyor. Yurt dışı turlarda sezon ve tatilin çok uzun olmaması dolayısıyla 3 ve 4 gecelik Avrupa turları, özellikle İtalya, İspanya, Fransa'nın güneyi, Orta Avrupa turları ve kuzey bloku ülkeleri oldukça popüler. Aynı zamanda Küba, Güney Amerika, Amerika, Hindistan-Nepal turları ise uzak destinasyonlar arasında en çok tercih edilen bölgeler. Gemi turlarında ise Yunan Adaları, Akdeniz ve Nehir turu programları en çok talep gören ürünlerin başında geliyor."

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DEPREM İPTALLERİ KÜÇÜK ORANLARDA KALDI

Oktay Temeller, Yunanistan'ın Kos Adası merkezli depremden sonraki hafta, özellikle Bodrum, Datça ve Marmaris'e gidecek tatilcilerin kısa süreli tedirginlik yaşadığını ve küçük oranda iptaller olduğunu ifade etti.

Deprem sonrası yapılan açıklamaların da etkisiyle Güney Ege'ye yönelik kaygıların yatıştığını belirten Temeller, "Bayram döneminde deprem endişesi ile tercih değiştirecek önemli bir tatilci kitlesi beklemiyoruz. Yurt dışı turlarda kısa süreli bir şüphe oluşsa da herhangi bir iptal ya da talep düşüklüğü yaşanmadı." diye konuştu.

"YAZIN TATİLE GİDEMEYENLER İÇİN SON ŞANS"

Pronto Tour Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Güneli de bayram turlarında yerli turistlerin yurt dışında ağırlıklı olarak Orta Avrupa'da Budapeşte, Viyana ve Prag'a ilgi duyduğunu, ayrıca, İtalya, İspanya, Balkanlar, Yunanistan, Benelüks ülkeleri ve Endülüs-Portekiz'in de ilgi gören rotalar arasında olduğunun altını çizdi.

İlk defa yurt dışına çıkacak tatilcilerin görmek istedikleri ülkelerin başında İtalya'nın geldiğini belirten Güneli, ayrıca vize istenmeyen Ukrayna ve Fas gibi ülkelerin de son dönemde revaçta olduğunu söyledi.

"VİZE İÇİN ACELE EDİN"

Arife gününün tam gün tatil ilan edilmesinin özellikle uzak ülkelere gitmek isteyenler için avantaj olacağına değinen Güneli, "Yazın tatile gidemeyenler için okulların açılmasından önceki belki de son şans diyebiliriz. Uzak bölgelere gitmek isteyenler için de bir fırsat olabilir. Kurban Bayramı tatilini başta Schengen bölgesi olmak üzere, vizeyle gidilecek ülkelerde geçirmek isteyenlere tavsiyemiz, rezervasyon için acele etsinler. Kısıtlı bir süre kaldığı için vize işlemlerinin erken başlaması önemli bir avantaj." diye konuştu.

Güneli, yurt içinde de tercihlerin çoğunlukla Ege ve Akdeniz odaklı olduğunu bildirdi. Kemer, Belek, Alanya ile Bodrum ve Marmaris'in her dönem ilgi gördüğüne işaret eden Güneli, "Ancak gözlemlerimiz, son dönemde Kuzey Ege'deki rotaların daha çok ilgi görmeye başladığı yönünde. Yine Kıbrıs otelleri de bayram için yoğun rezervasyon alıyor." dedi.

"DEPREM SONRASI PANİK HALİ AŞILDI"

Yunanistan'ın Kos Adası merkezli depremin ardından taleplerde kısa süreli bir etkilenme olduğuna da değinen Güneli ancak hasarın büyük olmadığının görülmesinin ardından panik halinin aşıldığını söyledi.

Güneli, "Bazı iptaller olduğunu duyduk ancak biz iptal almadık. Yunan adaları bayramda da talep görmeye devam ediyor. İlginin yüksek olduğunu görüyoruz." diye konuştu.