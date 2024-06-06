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''Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede''

''Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede''
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin 4 yıl sonra ilk kez pozitif olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini bildirdi.

Cevdet yılmaz şunları kaydetti:

"Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankasının rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır.

Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır"

Etiketler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rezerv ekonomi
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